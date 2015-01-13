Военно-морской парад ограничит движение транспорта в центре Петербурга

Напомним, что изменится и график разводки мостов.

В Петербурге 30 июля пройдет Главный военно-морской парад. Подготовка к мероприятию начнется с 14 числа и ограничит движение транспорта в центре города. Об этом рассказали в Комитете по транспорту.

Не получится остановиться с 00:00 14 июля до 6:00 4 августа на Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда до Сенатской площади, Дворцовой набережной от Эрмитажного моста до дома 36, Университетской набережной напротив дома 5.

В связи с подготовкой к параду сузят некоторые проезжие части. В частности, с 00:00 15 июля до 06:00 4 августа – на Английской набережной, от дома 2 до дома 6. С 00:00 19 июля до 01:00 1 августа – на Университетской набережной напротив дома 5.

На улицах в центре и набережных Северной столицы прекратят движение. Подробнее с ограничениями и запретами можно ознакомиться на сайте Комитета по транспорту.

Напомним, что изменится и график разводки мостов.

Фото: Piter.TV