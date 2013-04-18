В Петербурге изменится график разводки мостов в связи с подготовкой ко Дню ВМФ

В ночи на 14 и на 16 июля до 6 утра продлят разводку Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов.

График разводки мостов в Петербурге будет изменён в преддверии подготовки к Главному военно-морскому параду. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Так, в ночи на 14 и на 16 июля до 6 утра продлят разводку Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов. Литейный мост разведут в 1:40, Троицкий – в 1:20, Дворцовый − с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 6:00, Благовещенский − с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 6:00. Движение по всем перечисленным переправам после их наведения может перекрыто приблизительно 15 минут. Водителей предупредили о необходимости планировать свой маршрут заранее.

Кроме того, по данным городского комтранса, в период с 12:00 по 14:00 14, 16, 19, 23 и 30 июля будет введён запрет на плавание маломерных судов в акватории морского порта "Пассажирский порт Санкт‑Петербург". Также 8, 9, 10, 11, 13, 15 и 17 июля в акваторию морского порта "Большой порт Санкт‑Петербург" нельзя будет заходить судам валовой вместимостью менее 100, маломерным судам, спортивным парусным, прогулочным судам и гидроциклам.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкция Цимбалинского путепровода завершится в 2027 году.

Фото: Спб ГБУ "Мостотрест"