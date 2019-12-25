Реконструкция Цимбалинского путепровода завершится в 2027 году

Начальная цена контракта на работы составляет 9,3 млрд рублей.

После реконструкции на месте Цимбалинского путепровода будет возведён новый мост. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 9,3 млрд рублей.

Согласно представленной документации, мост будет четырёхполосным. Проект также включит велодорожку и пешеходную зону. Работы намерены завершить к ноябрю 2027 года.

Напомним, что Цимбалинский путепровод был построен в 1910 году и на данный момент выступает одной из старейших переправ города. Капремонт на сооружении в последний раз проводили ещё в период с 1968 по 1970 год. С планами на снос моста не согласны многие градозащитники.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники ГАТИ проведут работы на 2,5 тыс. объектах в III квартале 2023 года.

Фото: Правительство Петербурга