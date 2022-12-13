Реконструкция Цимбалинского путепровода оценена в 9,2 млрд рублей

На данный момент сооружение не может справиться с транспортной нагрузкой. Кроме того, оно не отвечает потребностям города.

На реконструкцию Цимбалинского путепровода, служащего для соединения улицы Белы Куна и Цимбалина, направят 9,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Ростендера.

На данный момент сооружение не может справиться с транспортной нагрузкой. Кроме того, оно не отвечает потребностям города, так как легковые автомобили едут только по одной полосе, во встречном направлении двигается общественный транспорт.

Проект реконструкции Смольный обсуждает уже несколько лет. Протяжённость новой дороги достигает 2,2 км. На месте путепровода также предлагают создать велодорожку и пешеходный тротуар.

Цимбалинский путепровод был построен в 1910 году и на данный момент выступает одной из старейших переправ города. Капремонт на сооружении в последний раз проводили ещё в период с 1968 по 1970 год.

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Фото: Правительство Петербурга