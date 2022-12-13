К 20240 году в Петербурге построят 5 новых мостов через Неву

Переправы включили в проект Генплана города.

Согласно проекту Генерального плана Петербурга, к 20240 году планируется построить сразу несколько новых мостов через Неву. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио России".

В частности, речь идёт о переправе, которая войдёт в состав Широтной магистрали скоростного движения, а также о мосте в створе Большого Смоленского проспекта, Арсенальном и Ново-Адмиралтейским мостах.

Добавим, что в конце этого года будет положено начало строительству Большого Смоленского моста, который в будущем свяжет Большой Смоленский проспект и улицу Коллонтай. Также к сооружению подключат проспект Обуховской Обороны и Октябрьскую набережную. Всего переправа улучшит транспортное сообщение для 800 тыс. петербуржцев.

Ранее мы сообщили о том, что в День города Дворцовый мост будет разведён под звуки классической музыки.

Фото: Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга