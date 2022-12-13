В этом году начнут строить Большой Смоленский мост через Неву

Проектирование объекта уже почти завершено.

В этом году в Петербурге начнут строить Большой Смоленский мост. Это первое строительство разводного моста за 40 лет, пишут в пресс-службе Смольного.

Проектирование объекта уже почти завершено. На мосту будет шесть полос движения, что позволит улучшить транспортную доступность.

Мост расположится между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Его подключат к проспекту Обуховской обороны, Октябрьской набережной, Дальневосточном проспекту рядом с улицей Коллонтай. Отмечается, что строительство обойдется в 50 млрд рублей. В городском бюджете на строительство на плановый период 2023 год и 2024-2025 годы предусмотрели более 27 млрд рублей.

Напомним, что эксперт прокомментировал будущее строительство Большого Смоленского моста в Петербурге. Специалист уверен, что объект способен обеспечить повышение связности дорог, однако вряд ли сможет разгрузить Октябрьскую набережную.

Фото: Piter.tv

