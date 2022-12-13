Эксперт прокомментировал будущее строительство Большого Смоленского моста в Петербурге

Специалист уверен, что объект способен обеспечить повышение связности дорог, однако вряд ли сможет разгрузить Октябрьскую набережную.

В начале января губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о сроках строительства Большого Смоленского моста. Объект протяжённостью 2,2 км,, который начнут строить в 2023 году, соединит правый и левый берега Невы в обход центра. Переправа рассматривается как один из крупнейших проектов в городе за последнее время: последний мост через главную реку Петербурга был возведён 60 лет назад. Подробности о будущем транспортном объекте приводит издание Spb.aif.ru.

Как отмечают в Смольном, Большой Смоленский мост необходим для разгрузки движения на Октябрьской набережной. Из-за плотного трафика жители Невского и Красногвардейского районов проводят часы в пробках при поездке на работу. По данным пресс-службы Красногвардейского района, объект будет находиться между мостами Александра Невского и Володарским мостом. Благодаря нему транспортное сообщение будет улучшено для 800 тыс. горожан.

Транспортный эксперт Владимир Валдин считает, что главной проблемой дорог Северной столицы является их низкая связность из-за рек и железных дорог. Строительство моста, который частично закроет эту проблему, позитивно отразится на транспортной обстановке. Однако разгрузить Октябрьскую набережную объекту вряд ли под силу, отмечает специалист:

Должна повыситься связность и вырасти количество маршрутов, по которым можно проехать из точки А в точку Б. Но то, что мост сильно разгрузит Октябрьскую набережную в районе Александра Невского, я очень сомневаюсь, ведь застройщики успеют "навтыкать" там новые домики. В таких случаях решение транспортного вопроса лежит не в области дорожного строительства, а в транспортной сфере. В первую очередь требуются маршруты общественного транспорта на обособленных полосах. Владимир Валдин, транспортный эксперт

Ранее мы сообщили о том, что на съезде с Волхонского шоссе на КАД будут проводить дорожные работы с 26 января.

Фото: "Гипростроймост"