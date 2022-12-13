На съезде с Волхонского шоссе на КАД будут проводить дорожные работы с 26 января

В связи с ремонтом на дороге А-118 ограничат пропускную способность.

На съезде с Волхонского шоссе на внутреннее кольцо КАД ограничат пропускную способность. Об этом сообщили в пресс-службе "ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На 83-м километре дороги А-118 на транспортной развязке на пересечении с продолжением улицы Пионерстроя будут проводить дорожные работы. Ремонт начнется 26 января, а завершится к 10 марта.

На месте проведения работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари дежурного освещения. Также будет работать информационное табло.

Специалисты будут работать в две смены. Поэтому ремонт будет круглосуточным.

Ранее на Piter.tv: из-за неисправного автобуса сразу четыре троллейбуса свернули с привычного пути в Московском районе.

Фото: Piter.tv