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На съезде с Волхонского шоссе на КАД будут проводить дорожные работы с 26 января
Сегодня, 14:11
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На съезде с Волхонского шоссе на КАД будут проводить дорожные работы с 26 января

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В связи с ремонтом на дороге А-118 ограничат пропускную способность.

На съезде с Волхонского шоссе на внутреннее кольцо КАД ограничат пропускную способность. Об этом сообщили в пресс-службе "ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

На 83-м километре  дороги  А-118 на транспортной развязке на пересечении с продолжением улицы Пионерстроя будут проводить дорожные работы. Ремонт начнется 26 января, а завершится к 10 марта. 

На месте проведения работ установят  временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари дежурного освещения. Также будет работать информационное табло. 

Специалисты будут работать в две смены. Поэтому ремонт будет круглосуточным.         

 Ранее на Piter.tv: из-за неисправного автобуса сразу четыре троллейбуса свернули с привычного пути в Московском районе.

Фото: Piter.tv

 

Теги: волхонское шоссе, кад, ограничат пропускную способность, ремонт дороги, упрдор северо-запад
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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