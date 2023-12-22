В Ленобласти в мае начнется ремонт Староприозерского шоссе

Специалисты обновят дорожное полотно за лето 2024 года.

В Ленобласти в этом месяце начнется ремонт Староприозерского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Речь идет об участке трассы от Елизаветинки до въезда на федеральную трассу А-121 "Сортавала". Специалисты обновят дорожное полотно за лето 2024 года.

По обновленной дороге водителям будет легче добраться до Агалатово, Касимово и Вартемяг, рассказали в пресс-службе областной администрации.

Водителей попросили обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

А на фото — процесс обновления Староприозерского шоссе на границе Ленобласти и Санкт-Петербурга несколько лет назад. Пресс-служба администрации Ленобласти

Ранее мы писали, что в Петроградском районе закрывается движение транспорта на нескольких улицах.

Фото: Piter.tv, Telegram / Админка Ленобласти