В результате падения автобуса в реку погиб один петербуржец

Людей из затонувшего по крышу автобуса начали вытаскивать очевидцы. Чуть позже прибыли спасатели.

Сегодня, 10 мая, в центре Петербурга автобус с пассажирами упал в реку. В результате случившегося погиб один человек. Об этом сообщили в tg-канале "112".

По предварительным данным, пассажирский транспорт столкнулся с каршерингом, после чего автобус снес ограждение и вылетел с моста в Мойку. Сообщается, что в салоне находилось 20 человек. Нескольким из них понадобилась помощь медиков. На месте случившегося работают спасатели, сотрудники скорой помощи, полицейские и администрация города.

Людей из затонувшего по крышу автобуса начали вытаскивать очевидцы, а следом подоспели и спасатели. На месте работают оперативные службы. Telegram-канал "112"

Ранее мы писали, что на пересечении Литейного проспекта и улицы Пестеля произошло смертельное ДТП.

Видео: Telegram / 112