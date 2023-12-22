По словам свидетелей случившегося, водитель пытался сбежать с места ДТП.

Сегодня утром, 10 мая, на пересечении Литейного проспекта и улицы Пестеля произошло смертельное ДТП. Дорогу не поделили две иномарки. Об этом сообщили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Как рассказали очевидцы, виновник аварии на большой скорости летел по Литейному проспекту на красный свет. В машине водителя находилось два пассажира. Одного пассажира госпитализировали, он умер в больнице.

По словам свидетелей случившегося, водитель пытался сбежать с места ДТП. Кроме того, он плохо ориентировался.

На место случившегося прибыли полицейские. Они начали проверку. На месте ДТП работали сотрудники МЧС и скорой помощи.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор