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На пересечении Литейного проспекта и улицы Пестеля произошло смертельное ДТП
Сегодня, 12:15
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На пересечении Литейного проспекта и улицы Пестеля произошло смертельное ДТП

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По словам свидетелей случившегося, водитель пытался сбежать с места ДТП.

Сегодня утром, 10 мая, на пересечении Литейного проспекта и улицы Пестеля произошло смертельное ДТП. Дорогу не поделили две иномарки. Об этом сообщили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". 

Как рассказали очевидцы, виновник аварии на большой скорости летел по Литейному проспекту на красный свет. В машине водителя находилось два пассажира. Одного пассажира госпитализировали, он умер в больнице. 

По словам свидетелей случившегося, водитель пытался сбежать с места ДТП. Кроме того, он плохо ориентировался.

На место случившегося прибыли полицейские. Они начали проверку. На месте ДТП работали сотрудники МЧС и скорой помощи.

Ранее мы писали, что на Бестужевской улице автоледи сбила 9-летнего велосипедиста.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

Теги: литейный проспект, смертельное дтп, улица пестеля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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