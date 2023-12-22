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Утром на КАД горел Hyundai
Сегодня, 10:07
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Утром на КАД горел Hyundai

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В легковом автомобиле "Hyundai" происходило горение салона и моторного отсека на площади четыре квадратных метра.

Сегодня утром, 25 апреля, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар. На КАД полыхал автомобиль Hyundai. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в  08:46. Инцидент произошел на 73 километре внутреннего кольца. В легковом автомобиле "Hyundai" происходило горение салона и моторного отсека на площади четыре квадратных метра.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 09:04 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что началось строительство двух подземных пешеходных переходов на Московско-Дунайской развязке.

Фото: Piter.tv

Теги: горел автомобиль, кад, мчс, пожарные
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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