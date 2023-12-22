Утром на КАД горел Hyundai

В легковом автомобиле "Hyundai" происходило горение салона и моторного отсека на площади четыре квадратных метра.

Сегодня утром, 25 апреля, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар. На КАД полыхал автомобиль Hyundai. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:46. Инцидент произошел на 73 километре внутреннего кольца. В легковом автомобиле "Hyundai" происходило горение салона и моторного отсека на площади четыре квадратных метра.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 09:04 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv