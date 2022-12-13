Из-за неисправного автобуса сразу четыре троллейбуса свернули с привычного пути в Московском районе

На пересечении улиц Ленсовета и Типанова "встал" автобус.

Сегодня утром, 21 января, в Московском районе изменилось движение общественного транспорта. На перекрестке улиц Ленсовета и Типанова сломался автобус № 246. Из-за него с привычного пути свернули троллейбусы №№ 27, 29, 35, 45. Изменения временные, сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Как отметил читатель Piter.tv, весь транспорт на пересечении двух магистралей "встал". Подробности уточняются.

Троллейбусы № 29 будут следовать от ж/д станции Сортировочная по проспекту Космонавтов, Бассейной улице, проспекту Юрия Гагарина, Кузнецовской улице, Московскому проспекту до Московских ворот.

Маршрут троллейбусов № 35 пройдет от ж/д станции Сортировочная по проспекту Космонавтов, Бассейной улице, проспекту Юрия Гагарина, Кузнецовской улице, Московскому проспекту до Московских ворот и от проспекта Героев до площади Конституции.

Троллейбусы № 45 начнут свой маршрут на Звездной улице, а затем пройдут по проспекту Космонавтов, Бассейной улице, проспекта Юрия Гагарина, Кузнецовской улице, Московскому проспекту до Московских ворот и от проспекта Героев до площади Конституции.

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Фото: Piter.tv, скриншот "Яндекс.Карты"