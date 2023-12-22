В субботу в Ленобласти обещают мокрый снег и дождь

В субботу, 11 мая, в Ленобласти обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью в большинстве районов пройдет умеренный дождь. В отдельных районах выпадет мокрый снег. Днем местами выпадут небольшие осадки в виде дождя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.
Ночью подует северо-западный, северный ветер со скоростью 7-12 м/с. Утром и днем местами порывы будут достигать 15 м/с.
В темное время суток температура воздуха составит 0...+5 градусов, днем воздух прогреется до +6...+11 градусов, на востоке столбики термометров покажут до +3 градусов.
Атмосферное давление будет повышаться.
Ранее мы писали, что на Земле до понедельника ожидаются сильные магнитные бури.
Фото: Piter.tv
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