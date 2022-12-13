Строительство Большого Смоленского моста в Петербурге планируется на конец 2023 года

Переправа станет продолжением магистрали, которая соединить южные и северные районы на двух берегах Невы в обход центра.

В конце 2023 года в Северной столице приступят к строительству Большого Смоленского моста через Неву. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слива передаёт ТАСС.

По словам главы города, проект переправы подготовят в ближайшее время. Мост станет продолжением магистрали, которая соединить южные и северные районы на двух берегах Невы в обход центра. Это упростит поездки на транспорте для 800 тыс. горожан.

Мост подключат к дорожной сети Петербурга при помощи развязок с проспектом Обуховской обороны, Октябрьской набережной, улицей Коллонтай с Дальневосточным проспектом. В архитектуре переправы предусмотрены лёгкие арочные пролёты, традиционные для мостов города на Неве.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство набережных Охты и Оккервиля завершили в Петербурге.

Фото: Совет по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга