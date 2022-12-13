Благоустройство набережных Охты и Оккервиля завершили Петербурге

В 2023 году будет разработан проект дальнейшего благоустройства от Комаровского моста до моста Шаумяна.

В Северной столице завершилось благоустройство набережных Охты и Оккервиля. Об этом сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.

Работы проводились на участке от Заневского проспекта до Уткина моста, Общая площадь благоустроенных территорий составила 2,1 га. Тематически пространство разделено на зоны: на правом берегу находятся экотропа и площадка для собак, на левом – велодорожка, спуски к воде, детская и спортивная площадки. Кроме того, в память о деревне Малая Яблоновка, которая существовала на этом месте в XIX веке, сохранено 5 столетних яблонь.

Глава администрации района Евгений Разумишкин уточнил, что концепцию разрабатывали с учетом мнения местных жителей, активистов и экспертов. Первый этап работ был представлен ещё в 2021 году – тогда на участке от Уткина моста до моста Шаумяна завершили создание велодорожек, игровой зоны для детей и скульптуры в виде слова "Охта". По словам Разумишкина, в 2023 году работы продолжатся. Так, будет подготовлен проект благоустройства от Комаровского моста до моста Шаумяна.

Ранее мы сообщили о том, что заказник "Левашовский" увеличит площадь особо охраняемых природных зон Петербурга до 9 тыс. га.

Фото: Пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга