Заказник "Левашовский" увеличит площадь особо охраняемых природных зон Петербурга до 9 тыс. га

Также территория призвана защитить зеленый пояс Курортного и Выборгского районов города.

Площадь особо охраняемых природных объектов в Северной столице увеличится до 9 тыс.га (в 1,5 раза) за счёт заказника "Левашовский". Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в эфире "Радио России".

Также градоначальник подчеркнул, что заказник призван защитить зеленый пояс Курортного и Выборгского районов. Он станет самой крупной охраняемой природной зоной в черте города.

Напомним, что мероприятия по охране заповедных зон власти Петербурга возобновили 2 года назад. Первым участником программы стал заказник "Шунгеровский" в Петродворцовом районе города.

Ранее мы сообщили о том, что на острове Котлин построят новый участок Цитадельского шоссе и реконструируют часть Кронштадтского шоссе.

Фото: ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга"