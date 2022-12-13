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Заказник "Левашовский" увеличит площадь особо охраняемых природных зон Петербурга до 9 тыс. га
Сегодня, 20:54
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Заказник "Левашовский" увеличит площадь особо охраняемых природных зон Петербурга до 9 тыс. га

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Также территория призвана защитить зеленый пояс Курортного и Выборгского районов города.

Площадь особо охраняемых природных объектов в Северной столице увеличится до 9 тыс.га (в 1,5 раза) за счёт заказника  "Левашовский". Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в эфире "Радио России".

Также градоначальник подчеркнул, что заказник призван защитить зеленый пояс Курортного и Выборгского районов. Он станет самой крупной охраняемой природной зоной в черте города.

Напомним, что мероприятия по охране заповедных зон власти Петербурга возобновили 2 года назад. Первым участником программы стал заказник "Шунгеровский" в Петродворцовом районе города.

Ранее мы сообщили о том, что на острове Котлин построят новый участок Цитадельского шоссе и реконструируют часть Кронштадтского шоссе.

Фото: ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга"

Теги: заказник левашовский, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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