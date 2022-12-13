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На острове Котлин построят новый участок Цитадельского шоссе и реконструируют часть Кронштадтского шоссе
Сегодня, 14:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На острове Котлин построят новый участок Цитадельского шоссе и реконструируют часть Кронштадтского шоссе

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Дороги будут четырехполосными.

На острове Котлин построят новый участок Цитадельского шоссе и реконструируют часть Кронштадтского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На участке от Цитадельской дороги до улицы Адмирала Грейга построят четырёхполосный участок Цитадельского шоссе протяжённостью 1,1 километра. На нём оборудуют остановки общественного транспорта, тротуары и велодорожки.

От Комплекса защитных сооружений до Цитадельской дороги будет реконструирован участок Кронштадтского шоссе протяжённостью 1,9 километра. Шоссе расширят до четырёх полос.

Ранее строительство магистрали на севере Петербурга оценили в 18 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: дороги, кронштадт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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