Дороги будут четырехполосными.

На острове Котлин построят новый участок Цитадельского шоссе и реконструируют часть Кронштадтского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На участке от Цитадельской дороги до улицы Адмирала Грейга построят четырёхполосный участок Цитадельского шоссе протяжённостью 1,1 километра. На нём оборудуют остановки общественного транспорта, тротуары и велодорожки.

От Комплекса защитных сооружений до Цитадельской дороги будет реконструирован участок Кронштадтского шоссе протяжённостью 1,9 километра. Шоссе расширят до четырёх полос.

Ранее строительство магистрали на севере Петербурга оценили в 18 млрд рублей.

Фото: Piter.tv