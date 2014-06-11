Строительство магистрали на севере Петербурга оценили в 18 млрд рублей

Дорога будет пролегать между Выборгским и Приморским районами.

На севере Петербурга готовятся возвести магистраль М-32, которая соединит Выборгский и Приморский районы города. Соответствующий конкурс на проектирование и строительство объявила администрация города.

Начальная цена контракта составит более 18 млрд рублей.

Известно, что новая трасса будет обеспечивать транспортные цепочки для Лахта Центра и Юнтолово.

Полностью выполнить техзадание подрядчику необходимо в сроки с 28 февраля 2023 по 31 января 2027 года.

Ранее мы сообщили о том, что на Юго-Западе Петербурга возведут новую шестиполосную магистраль.

Фото: Piter.TV