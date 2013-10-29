На Юго-Западе Петербурга возведут новую шестиполосную магистраль

На участке протяжённостью почти 2 км предусмотрены остановки общественного транспорта, тротуары и велосипедные дорожки.

Проект строительства шестиполосной трассы на участке улицы Морской Пехоты на Юго-Западе Петербурга получил одобрение властей. Дорожники будут трудиться на участке от проспекта Маршала Жукова до перспективного продолжения Брестского бульвара. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

За счёт новой магистрали, протяжённость которой составит 1,87 км, планируется продолжить развитие дорожной инфраструктуры на юге города и улучшить транспортную ситуацию в целом.

В проект входит создание остановок общественного транспорта, тротуаров и велосипедных дорожек. После строительства первых двух полос магистраль передадут городу в рамках договора купли-продажи.

Ранее мы сообщили о том, что ГИБДД предупредила об образовании заторов из-за снега в Петербурге.

Фото: Piter.TV