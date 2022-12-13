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В День города Дворцовый мост будет разведён под звуки классической музыки
Сегодня, 19:39
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В День города Дворцовый мост будет разведён под звуки классической музыки

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Произведения исполнит симфонический оркестр Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина. 

В День города, 27 мая, Дворцовый мост разведут под звуки классической музыки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы. 

Горожане услышат музыку знаменитых русских и зарубежных композиторов. Произведения исполнит симфонический оркестр Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина. 

Ровно в полночь в Петербурге прозвучит "Гимн Великому городу" Глиэра. Шоу начнется в 23:15 на  Адмиралтейской набережной.

Все желающие смогут подхватить мелодию — для зрителей подготовили листовки с текстом.

Пресс-служба Правительства Петербурга

Жителей Северной столицы приглашают насладиться вечером. Вход свободный. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылся сезон "Поющих мостов".

Фото: Мостотрест

Теги: дворцовый мост, музыка, поющие мосты, разводка мостов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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