В День города Дворцовый мост будет разведён под звуки классической музыки

Произведения исполнит симфонический оркестр Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина.

В День города, 27 мая, Дворцовый мост разведут под звуки классической музыки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Горожане услышат музыку знаменитых русских и зарубежных композиторов. Произведения исполнит симфонический оркестр Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина.

Ровно в полночь в Петербурге прозвучит "Гимн Великому городу" Глиэра. Шоу начнется в 23:15 на Адмиралтейской набережной.

Все желающие смогут подхватить мелодию — для зрителей подготовили листовки с текстом. Пресс-служба Правительства Петербурга

Жителей Северной столицы приглашают насладиться вечером. Вход свободный.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылся сезон "Поющих мостов".

Фото: Мостотрест