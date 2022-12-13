В День города Дворцовый мост будет разведён под звуки классической музыки

В День города, 27 мая, Дворцовый мост разведут под звуки классической музыки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.
Горожане услышат музыку знаменитых русских и зарубежных композиторов. Произведения исполнит симфонический оркестр Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина.
Ровно в полночь в Петербурге прозвучит "Гимн Великому городу" Глиэра. Шоу начнется в 23:15 на Адмиралтейской набережной.
Все желающие смогут подхватить мелодию — для зрителей подготовили листовки с текстом.
Пресс-служба Правительства Петербурга
Жителей Северной столицы приглашают насладиться вечером. Вход свободный.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылся сезон "Поющих мостов".
Фото: Мостотрест
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