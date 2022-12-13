В Петербурге открылся сезон "Поющих мостов"

В этом году темами световых инсталляций станут 320-летие Петербурга, год учителя, а также 200-летие со дня рождения драматурга Александра Островского.

Этой ночью, 20 мая, в Петербурге стартовал сезон "Поющих мостов". Под классическую музыку развели Дворцовый мост. Об этом этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Открытие музыкального фестиваля проходило под музыку Сергея Рахманинова. Этот сезон приурочили к 150-летию со дня рождения композитора и открытию Книжного салона. Сопровождалось торжество лазерным шоу.

Все готово, все налажено. Люди все на месте. Мы надеемся, что этот сезон будет у нас без сбоев и с достойным качеством. Андрей Кочин, директор СПБ ГБУ "Мостотрест"

В этом году темами световых инсталляций станут 320-летие Петербурга, год учителя, а также 200-летие со дня рождения драматурга Александра Островского.

Проект "Поющих мостов" продлится все лето. Насладиться музыкальным шоу можно будет с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду стартовал фестиваль "Яблоневый цвет".

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