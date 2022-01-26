Сотрудники ГАТИ проведут работы на 2,5 тыс. объектах в III квартале 2023 года

Большинство мероприятий связаны с благоустройством.

В III квартале текущего года в программу производства работ в Петербурге вошли 2,5 тыс. объектов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Большинство работ по 696-ти адресам связаны с благоустройством. Основная их часть (77 адресов) будет относиться к Приморскому району. Ещё на 655-ти адресах намечено переустройство инженерных сетей, на других 260-ти – дорожный ремонт или реконструкция трамвайных путей.

Перед окончанием агротехнического периода планируется завершить ремонт части Фермерского шоссе и Васильковой улицы в Приморском районе, а также провести капремонт Семеновского моста через Фонтанку и ремонт набережной Мойки на участке ниже Матвеева моста. Капремонт в многоквартирных домах охватит 596 объектов.

Ранее мы сообщили о том, что на поддержку петербургских семей с детьми выделили 14 млрд рублей.

Фото: Piter.TV