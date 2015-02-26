На поддержку петербургских семей с детьми выделили 14 млрд рублей

В Смольном уже утвердили программу рождаемости для города на 2023-2025 г.г.

В 2023 году власти Северной столицы направили 14,3 млрд рублей на поддержку семей с детьми. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что за последнее время в городе наметился спад рождаемости, вызванный демографическим кризисом 90-ых – начала 2000-х годов. По словам градоначальника, решить проблему могут многодетные семьи, а также усовершенствование региональной системы финансовой поддержки семьи при рождении ребёнка.

В Смольном уже утвердили программу рождаемости для города на 2023-2025 г.г. Она направлена на улучшение репродуктивного здоровья горожан, поддержки семей с детьми, улучшение жилищных условий молодых семей. Помимо маткапитала, план подразумевает и введение других пособий, предусмотренных Социaльным кодексом Петербургa.

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