Служба занятости помогает петербуржцам старше 50-ти лет найти работу

Центры "Работа России" заработали в Колпинском и Фрунзенском районах.

Службы занятости Северной столицы открыли центры "Работа России" в Колпинском и Фрунзенском районах. Там оказывается помощь в трудоустройстве петербуржцев старше 50 лет. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Инициатива была воплощена в рамках нацпроекта "Демография". Как выяснилось, чаще всего пожилым горожанам предлагают обучение в сферах менеджмента, бухгалтерии, диспетчерских, инженерных служб, администраторской деятельности, торговле. Также открыты программы обучения вахтёров. В ходе бесплатной программы пожилым людям предлагается освоение новых компетенций или повышение уже имеющийся квалификации. За 2022 год обучение прошли около 2 тыс. человек старше 50-ти.

Наиболее востребованными среди населения программами считаются "1С для начинающих", "1С программист", "Data-аналитик: старт карьеры", "UI-дизайнер: практические навыки дизайнера интерфейсов", "SMM-старт: продвижение в социальных сетях", "Аналитик маркетплейсов", "Интернет-маркетинг: цифровые технологии в продвижении", "Web-программист: разработка и продвижение сайта с нуля", "Агент по закупкам".

Подать заявку на обучение можно через портал "Работа России".

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Фото: Piter.TV