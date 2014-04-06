ЗакС поддержал приватизацию ГУП "ТЭК СПб"

Закон будет принят в связи с нововведением на федеральном уровне, согласно которому все ГУПы должны быть ликвидированы.

В среду, 28 июня, депутаты петербургского ЗакСа приняли в первом чтении законопроект о включении ГУП "ТЭК СПб" в план объектов на приватизацию на 2024 год.

Структура собственности предприятия останется неизменной. Как отметил представитель Смольного в городском парламенте Константин Сухенко, сформированное АО будет полностью находиться в городской собственности. Закон будет принят в связи с нововведением на федеральном уровне, согласно которому все ГУПы должны быть ликвидированы.

На данный момент обслуживание ГУП "ТЭК СПб" распространяется примерно на 2 млн горожан.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты Петербурга окончательно определились с цветом городского такси.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"