Депутаты Петербурга окончательно определились с цветом городского такси

Отменить требование о едином цвете для автомобилей предлагал депутат Михаил Амосов, однако его не поддержали коллеги.

Депутаты ЗакСа Петербурга не поддержали инициативу коллеги Михаила Амосова об отмене требования о едином цвете городских автомобилей такси. Вопрос рассмотрели на очередном заседании в среду, 28 июня.

Так, Амосов настаивал на том, что для идентификации такси в потоке машин будет достаточно сигнального фонаря. С этим не согласился парламентарий Алексей Цивилев, отметив, что такой опознавательный знак есть и у аварийных служб.

Напомним, что такси в Петербурге будут иметь белый цвет с жёлтой полосой. Правило будет распространяться только на авто, водители которых оформят или переоформят разрешение на свою деятельность. Как отметили депутаты, в городе действует более 28 тыс. разрешений на таксомоторные перевозки.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге проконтролируют состояние городских аттракционов.

Фото: Piter.TV