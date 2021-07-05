В Петербурге проконтролируют состояние городских аттракционов

За прошлый год травмы в результате посещения аттракционов в Северной столице получили 4 человека.

Депутаты Северной столицы приняли в третьем чтении законопроект о надзоре за техническим состоянием и эксплуатацией городских аттракционов.

Авторы инициативы отметили, что за прошлый год травмы в результате посещения аттракционов в Петербурге получили 4 человека. Таким образом, развлечение нельзя отнести к абсолютно безопасным.

Напомним, что ещё в феврале парламентарии разработали поправки в документ и направили его в Госдуму для рассмотрения на федеральном уровне. Так как изменения на уровне страны так и не случились, было решено ввести контроль за аттракционами на уровне города.

Ранее мы сообщили о том, что многодетные семьи будут освобождены от курортного сбора в Петербурге.

Фото: Piter.TV