В Петербурге проконтролируют состояние городских аттракционов

Депутаты Северной столицы приняли в третьем чтении законопроект о надзоре за техническим состоянием и эксплуатацией городских аттракционов.
Авторы инициативы отметили, что за прошлый год травмы в результате посещения аттракционов в Петербурге получили 4 человека. Таким образом, развлечение нельзя отнести к абсолютно безопасным.
Напомним, что ещё в феврале парламентарии разработали поправки в документ и направили его в Госдуму для рассмотрения на федеральном уровне. Так как изменения на уровне страны так и не случились, было решено ввести контроль за аттракционами на уровне города.
Ранее мы сообщили о том, что многодетные семьи будут освобождены от курортного сбора в Петербурге.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все