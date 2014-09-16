Многодетные семьи будут освобождены от курортного сбора в Петербурге

В целом список льготников был расширен.

Депутаты ЗакСа Петербурга приняли во втором чтении законопроект о введении курортного сбора. Согласно документу, от уплаты решено освободить некоторые категории граждан.

Так, сбор не коснётся совершеннолетних членов многодетных семей, детям до 18-ти лет студентам, блокадникам, героям СССР и РФ, ветеранам боевых действий. В список льготников могут войти от трети до 50% путешественников, приезжающих в город.

Отметим, что курортный сбор будет введён с апреля 2024 года. В том числе, он будет распространяться и на жителей Ленобласти. Размер ставки составит 100 рублей в сутки.

Ранее мы сообщили о том, что исполнение бюджета Петербурга за 2022 год приняли в ЗакСе.

Фото: Piter.TV