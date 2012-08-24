Исполнение бюджета Петербурга за 2022 год приняли в ЗакСе

Доходы и расходы казны Северной столицы за прошлый год стали рекордными

Петербургские депутаты приняли в третьем чтении законопроект об исполнении бюджета города за 2022 год. Соответствующее решение, за которое выступили 44 парламентария, было вынесено в среду, 21 июня.

Как выяснилось в ходе заседания, доходы и расходы казны Северной столицы за прошлый год стали рекордными и составили 1,163 и 1,043 трлн рублей соответственно. Кроме того, в бюджет поступило на 320 млрд рублей больше, чем годом ранее. Бюджетный профицит составил 119,7 млрд рублей.

Кроме того, в 2022-ом Петербург стал лидером по росту доходов среди российских регионов в целом. Объёмы бюджета возросли почти на 38%, что в 3 раза выше средних цифр по стране.

Ранее мы сообщили о том, что в ЗакСе Петербурга приняли законопроект об уравнивании налога на парковочные места.

Фото: Piter.TV