В ЗакСе Петербурга приняли законопроект об уравнивании налога на парковочные места

До утверждения документа ставки на практически одинаковые объекты могли значительно различаться.

В среду, 21 июня, петербургские парламентарии приняли в третьем чтении законопроект об уравнивании налога на парковочные места. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Напомним, что до принятия документа размер ставки на машино-место определялся формой собственности: в случае, если оно было оформлено как нежилое помещение, налог составлял от 1,25% до 2%, а если представляло собой отдельный гараж − 0,3%. Таким образом, ставки на практически одинаковые объекты могли значительно различаться.

Согласно принятой инициативе, владельцы парковочных мест, приобретшие их с 1 января 2020 года, будут платить только 0,3% вне зависимости от формы собственности.

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Фото: Комитет по транспорту