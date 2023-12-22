Разводку мостов в ночь на 20 апреля в Петербурге могут отменить

Напомним, навигационный период для разводки мостов 2024 года в Петербурге в ночь с 9 на 10 апреля.

Из-за сложных погодных условий возможна отмена разводки мостов в ночь с 19 на 20 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе CПб ГБУ "Мостотрест".

Запланированы разводки Дворцового моста – с 01:10 до 01:40, Троицкого моста – в 01:20-01:40. Сампсониевский и Гренадерский мосты по Большой Невке разводятся по графику.

За актуальным положением крыльев переправ можно следить на портале CПб ГБУ "Мостотрест" и в приложении "Мосты Петербурга".

Напомним, навигационный период для разводки мостов 2024 года в Петербурге стартовал в ночь с 9 на 10 апреля. Изменения в графике коснулись времени наводки Володарского моста: теперь, чтобы общественный транспорт начинал движение раньше, переправа будет наводиться в 05:30, а не в 05:45.

Фото: пресс-служба CПб ГБУ "Мостотрест"