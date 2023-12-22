В 2024 году в графике разводки мостов произошли изменения.

В ночь с 9 на 10 апреля в Петербурге официально стартовал навигационный период для разводки мостов 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба CПб ГБУ "Мостотрест".

В 2024 году в графике разводки мостов произошли изменения. Они коснулись времени наводки Володарского моста. Теперь, чтобы общественный транспорт начинал движение раньше, переправа будет наводиться в 05:30, а не в 05:45. Время разводки и наводки других мостов осталось неизменным.

Два раза за ночь будут разводиться Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты. Остальные переправы по-прежнему ночью поднимают свои крылья один раз. Дворцовый мост, как и прежде, будет разводиться первым, в 01:10, чтобы туристические корабли успели уйти из акватории Невы до прихода больших судов.

За актуальным графиком разводки во время навигации можно следить в бесплатном мобильном приложении "Мосты Петербурга" или на информационном портале.

Фото: Мостотрест