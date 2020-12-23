Ещё на двух станциях петербургского метро готовятся ввести ограничения

Работы на каждой из станций займут по 2,5 месяца.

ГУП "Петербургский метрополитен" объявил тендер на проведение работ по модернизации систем управления эскалаторами на станциях "Лиговский проспект" и "Площадь Александра Невского-2". Судя по данным портала госзакупок, начальная цена контрактов составляет 47,8 млн и 57,3 млн рублей соответственно.

От подрядчика требуется оснастить эскалаторы системой рекуперации электроэнергии и модулем диагностики причин нарушения работы оборудования. Кроме того, будут установлены новые кабины дежурного оператора.

Работы на каждой из станций займут по 2,5 месяца. В случае с "Лиговским проспектом" они продлятся с середины октября по конец декабря 2023 года, на в случае с "Площадью Александра Невского 2" — с начала апреля по середину июня 2024–го.

На каждой из станций установлены 3 эскалатора. Их будут попеременно выводить из эксплуатации на 2–2,5 недели, что, очевидно, будет создавать трудности пассажирам.

Ранее мы сообщили о том, что с 17 июля на станции метро "Звездная" начнется капитальный ремонт эскалатора.

Фото: Piter.TV