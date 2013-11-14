C 17 июля на станции метро "Звездная" начнется капитальный ремонт эскалатора

Ремонт продлится до 21 июля.

C понедельника, 17 июля, на станции метро "Звездная" начнется капитальный ремонт эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Ремонт продлится до 21 июля. В этот период на станции возможны ограничения на вход и выход в период с 7:45 до 8:45. Руководство Петербургского метрополитена просит учитывать возможные неудобства перед тем, как планировать свой маршрут.

Ранее мы сообщали, что в этом году петербургский метрополитен получит 80 вагонов "Балтиец".

Фото: Piter.tv