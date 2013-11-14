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C 17 июля на станции метро "Звездная" начнется капитальный ремонт эскалатора
Сегодня, 13:45
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C 17 июля на станции метро "Звездная" начнется капитальный ремонт эскалатора

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Ремонт продлится до 21 июля.

C понедельника, 17 июля, на станции метро "Звездная" начнется капитальный ремонт эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Ремонт продлится до 21 июля. В этот период на станции возможны ограничения на вход и выход в период с 7:45 до 8:45. Руководство Петербургского метрополитена просит учитывать возможные неудобства перед тем, как планировать свой маршрут.

Ранее мы сообщали, что в этом году петербургский метрополитен получит 80 вагонов "Балтиец".

Фото: Piter.tv

Теги: ремонт, санкт-петербургский метрополитен, станция метро звездная, эскалатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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