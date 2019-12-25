В этом году петербургский метрополитен получит 80 вагонов "Балтиец"

14-й состав электропоезда "Балтиец" уже готов выйти из цеха.

Около 80 вагонов "Балтиец" для петербургского метрополитена поставят до конца 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Как рассказал вице-губернатор, посетивший площадки Октябрьского электровагоноремонтного завода и Невского завода электрического транспорта,14-й состав электропоезда "Балтиец" уже готов выйти из цеха. Ещё два состава уже находятся в процессе сборки. Всего в течение этого года ожидается поставка не менее 80 вагонов данной модели.

Первый вагон "Балтиец" запустили 11 ноября 2022 года. Планируется, что в общей сложности вагонный парк городского метрополитена пополнится 950 вагонами "Балтиец", что составит половину парка.

В Петербург в начале лета прибыли 2 состава модели "Балтиец", предназначенных для запуска на "красной" ветке метро. Приёмку поездов провели на площадке электродепо "Автово".

Фото: Telegram/ Кирилл Поляков