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В этом году петербургский метрополитен получит 80 вагонов "Балтиец"
Сегодня, 10:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В этом году петербургский метрополитен получит 80 вагонов "Балтиец"

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14-й состав электропоезда "Балтиец" уже готов выйти из цеха.

Около 80 вагонов "Балтиец" для петербургского метрополитена поставят до конца 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Как рассказал вице-губернатор, посетивший площадки Октябрьского электровагоноремонтного завода и Невского завода электрического транспорта,14-й состав электропоезда "Балтиец" уже готов выйти из цеха. Ещё два состава уже находятся в процессе сборки. Всего в течение этого года ожидается поставка не менее 80 вагонов данной модели.

Первый вагон "Балтиец" запустили 11 ноября 2022 года. Планируется, что в общей сложности  вагонный парк городского метрополитена пополнится 950 вагонами "Балтиец", что составит половину парка.

В Петербург в начале лета прибыли 2 состава модели "Балтиец", предназначенных для запуска на "красной" ветке метро. Приёмку поездов провели на площадке электродепо "Автово".

Фото: Telegram/ Кирилл Поляков

Теги: балтиец, вагоны, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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