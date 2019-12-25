В Петербург прибыли 2 новых поезда "Балтиец" для "красной" ветки метро

Приёмку составов провели на площадке электродепо «Автово».

В Петербург прибыли 2 состава модели "Балтиец", предназначенных для запуска на "красной" ветке метро. Приёмку поездов провели на площадке электродепо "Автово". Об этом сообщила пресс-служба городского комтанса.

На данный момент в Северной столице насчитывается уже 11 "Балтийцев", 9 из которых обслуживают пассажиров. Новые составы проходят технические испытания.

Напомним, "Балтиец" является отечественным поездом нового поколения и относится к "умному" виду транспорта. В петербургской подземке составы курсируют с прошлого года. До начала 2031 года в город поставят 950 вагонов модели.

Ранее мы сообщили о том, что с 1 июня пассажиры Финляндского вокзала смогут сразу попасть в метро.

Фото: Telegram / начальник транспортного цеха