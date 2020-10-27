С 1 июня пассажиры Финляндского вокзала смогут сразу попасть в метро

Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин назвал нынешнее положение вещей недоразумением.

С 1 июня на станцию метро "Площадь Ленина" вернут прямой выход на Финляндский вокзал. Об этом стало известно на пресс-конференции Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин назвал нынешнее положение вещей недоразумением, которое удалось устранить. С 1 июня выход в подземку откроется и будет работать в полном объеме.

По словам Голомозина, примерно 20% от пассажиропотока Финляндского вокзала будет уходить на станцию метро.

Фото: Piter.tv