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С 1 июня пассажиры Финляндского вокзала смогут сразу попасть в метро
Сегодня, 15:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 1 июня пассажиры Финляндского вокзала смогут сразу попасть в метро

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Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин назвал нынешнее положение вещей недоразумением.

С 1 июня на станцию метро "Площадь Ленина" вернут прямой выход на Финляндский вокзал. Об этом стало известно на пресс-конференции Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин назвал нынешнее положение вещей недоразумением, которое удалось устранить. С 1 июня выход в подземку откроется и будет работать в полном объеме.

По словам Голомозина, примерно 20% от пассажиропотока Финляндского вокзала будет уходить на станцию метро.

Фото: Piter.tv

Теги: ожд, финляндский вокзал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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