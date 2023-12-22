С 15 по 19 апреля в тоннеле КЗС ограничат движение

Речь идет о транспортном отсеке Невской стороны.

В тоннеле петербургской дамбы с 15 по 19 апреля ограничат движение транспорта. Об этом 14 апреля рассказали в пресс-службе городского Комплекса защитных сооружений (КЗС).

Речь идет о транспортном отсеке Невской стороны. Там будут проводить ремонтно-восстановительными работами.

Отмечается, что для ввода и вывода подъемной техники возможна остановка транспорта перед въездом в тоннель на 7-10 минут.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим. Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Василеостровском районе с 15 апреля ограничат проезд по четырем дорогам.

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга