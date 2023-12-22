С 15 по 19 апреля в тоннеле КЗС ограничат движение

В тоннеле петербургской дамбы с 15 по 19 апреля ограничат движение транспорта. Об этом 14 апреля рассказали в пресс-службе городского Комплекса защитных сооружений (КЗС).
Речь идет о транспортном отсеке Невской стороны. Там будут проводить ремонтно-восстановительными работами.
Отмечается, что для ввода и вывода подъемной техники возможна остановка транспорта перед въездом в тоннель на 7-10 минут.
Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.
Пресс-служба КЗС Петербурга
Ранее на Piter.TV: в Василеостровском районе с 15 апреля ограничат проезд по четырем дорогам.
Фото: пресс-служба КЗС Петербурга
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