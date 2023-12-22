В Василеостровском районе с 15 апреля ограничат проезд по четырем дорогам

С 15 по 18 апреля в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей закрывается движение транспорта по 14-15-й линиям В.О.

В Василеостровском районе с 15 апреля сразу на нескольких улицах введут ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 14 по 17 апреля водителям придется объезжать улицу Кораблестроителей. Речь идет о боковом проезде между домом 36/1 и домом 38. Здесь будут проводиться работы по реконструкции тепловых сетей.

Напоминаем, что по 15 октября ограничено движение транспорта по улице Кораблестроителей от Боцманской улицы до Наличной улицы. Пресс-служба ГАТИ

С 15 по 18 апреля в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей закрывается движение транспорта по 14-15-й линиям В.О. Речь идет об участке от Малого проспекта В.О. до Камской улицы, включая перекресток с Камской улицей. Также ограничивается движение по 14-й линии В.О. в направлении от Малого проспекта В.О. к Камской улице.

На 2-3-й линиях В.О. от Румянцевской площади до Университетской набережной пройдут работы по прокладке инженерных сетей. В связи с этим на данном участке будет закрыто движение. Ограничения введут 16 апреля, а снимут 19 сентября.

С 15 апреля по 5 октября в связи с производством работ по размещению временного ограждения ограничивается движение транспорта у дома 92 литера А по Большому проспекту В.О.

Ранее мы писали, что с 15 апреля по 14 мая ограничат проезд по Английской набережной.

Фото: Piter.tv