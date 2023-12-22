С 15 апреля по 14 мая ограничат проезд по Английской набережной

Ограничения вводят в связи с производством работ по размещению пешеходной галереи и фасадных лесов.

В Адмиралтейском районе ограничат проезд по Английской набережной у домов 33 и 35. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Движение транспорта будет закрыто с 15 апреля до 14 мая. Ограничения вводят в связи с производством работ по размещению пешеходной галереи и фасадных лесов.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом новых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

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Фото: пресс-служба ГАТИ, Piter.tv