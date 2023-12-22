  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 15 апреля по 14 мая ограничат проезд по Английской набережной
Сегодня, 11:50
60
mapero Добавить в Яндекс.Новости

С 15 апреля по 14 мая ограничат проезд по Английской набережной

0 0

Ограничения вводят в связи с производством работ по размещению пешеходной галереи и фасадных лесов. 

В Адмиралтейском районе ограничат проезд по Английской набережной у домов 33 и 35. Об этом сообщили  в пресс-службе ГАТИ. 

Движение транспорта будет закрыто с 15 апреля до 14 мая. Ограничения вводят в связи с производством работ по размещению пешеходной галереи и фасадных лесов. 

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом новых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что сотрудники ГИБДД проведут в Ленобласти рейды по выявлению пьяных автомобилистов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Piter.tv

 

Теги: английская набережная, гати, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии