Сотрудники ГИБДД проведут в Ленобласти рейды по выявлению пьяных автомобилистов

Рейды начнутся с 12 апреля.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут в Петербурге и Ленобласти рейды по выявлению пьяных автомобилистов. Проверки пройдут в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Мероприятия будут проводиться по выходным. Рейды проведут в ночь с 12 на 13 апреля, с 13 на 14 апреля, с 14 на 15 апреля, с 27 на 28 апреля, с 28 на 29 апреля, с 29 на 30 апреля, с 30 апреля на 1 мая и с 1 на 2 мая.

Водителям напомнили, что садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Нарушителям придется отдать 30 тыс. рублей. Кроме того, пьяных автомобилистов лишат прав на 1,5-2 года. За повторное нарушение наступает уже уголовная ответственность.

Ранее мы писали, что меры безопасности в пожароопасный сезон ужесточает МЧС Ленобласти.

Фото: Piter.tv