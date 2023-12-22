Меры безопасности в пожароопасный сезон ужесточает МЧС Ленобласти

Владельцам домов напомнили о необходимости уборки территорий.

МЧС Ленинградской области ужесточает профилактические меры перед наступлением тепла и лета. В четверг, 11 апреля, сотрудники МЧС провели рейды, посещая частные дома и проверяя участки на наличие сухой травы, мусора и других потенциально опасных материалов.

Владельцам домов напомнили о необходимости уборки территорий и соблюдения правил пожарной безопасности, выдавая памятки с полезной информацией.

В МЧС ещё раз напомнили о важности сохранить бдительность и соблюдать правила пожарной безопасности.

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