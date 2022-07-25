Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат до 26 ноября

Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока.

С 25 по 26 ноября в автотранспортном тоннеле Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений будут введены временные ограничения движения. Ограничения необходимы для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в транспортном отсеке со стороны Невы (внутреннее кольцо КАД), сообщает ФКП "Дирекция КЗС г. Санкт-Петербург Минстроя России".

В связи с проведением работ возможна полная остановка движения транспорта перед въездом в тоннель на непродолжительное время (не более 10 минут) для ввода и вывода подъёмной техники.

Администрация КЗС приносит извинения за временные неудобства и рекомендует водителям следить за информацией на информационных табло, дорожной разметкой и знаками, а также соблюдать скоростной режим.

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Фото: Piter.TV