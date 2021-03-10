В Ивангороде задержан разнорабочий, устроивший стрельбу после пьяной ссоры

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция задержала 34-летнего разнорабочего из Ивангорода, подозреваемого в стрельбе из травматического пистолета и охотничьего карабина "Сайга". Сообщение о происшествии поступило ещё 3 ноября от 33-летнего машиниста фронтального погрузчика, проживающего в СНТ "Ореховая горка".

По словам заявителя, во время ссоры после совместного распития спиртных напитков гость несколько раз выстрелил из оружия в стены и окно дома. В тот же день подозреваемый был задержан полицейскими у дома 7 по Восточной улице в Ивангороде. У него дома были изъяты охотничий карабин "Сайга" и травматический пистолет с патронами.

В отношении задержанного, ранее судимого, составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство". Он помещен в спецприемник, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего вчера на 31-м километре автодороги "Саперное — Мельниково — Кузнечное".

Фото: Piter.TV