Жительница Кронштадта ударила ножом мужа во время пьяной ссоры

Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство, решается вопрос о мере пресечения.

В Кронштадте 59-летняя местная жительница едва не убила своего мужа во время застолья. Ночью 21 февраля женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила супруга ножом в живот.

Как сообщили в ГСУ СК России по Петербургу, инцидент произошёл в квартире одного из домов на улице Восстания. Между супругами внезапно вспыхнул конфликт, в ходе которого женщина схватилась за нож и нанесла мужчине удар в область живота. Довести задуманное до конца злоумышленница не смогла по не зависящим от неё обстоятельствам — потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Она задержана, ей предъявлено обвинение. В настоящее время следствие готовит ходатайство об избрании в отношении фигурантки меры пресечения. Расследование продолжается.

Видео: Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу