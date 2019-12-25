Пьяный житель Ленобласти поджёг шкаф в общежитии после ссоры с женщиной

Подозреваемого задержали по горячим следам, возбуждено уголовное дело.

В Новой Ладоге 44-летний мужчина устроил поджог в общежитии. Вечером 21 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с 36-летней знакомой и поджёг её шкаф в коридоре общего пользования. Полиция задержала подозреваемого в течение часа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сигнал о пожаре в первом подъезде дома № 14 в микрорайоне "В" поступил 21 февраля в 21:10. Прибывшие на место полицейские установили, что возгорание произошло на четвёртом этаже.

Выяснилось, что между 44-летним мужчиной и 36-летней женщиной вспыхнул конфликт после совместного распития спиртного. В какой-то момент мужчина решил отомстить знакомой и поджёг принадлежащий ей шкаф, находившийся в коридоре общего пользования. Подозреваемого задержали по горячим следам уже в 22:00 у дома № 2 в том же микрорайоне. Его доставили в отдел полиции, где составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Кроме того, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Piter.TV сообщал, что дворник с переломами спас выпавшего с седьмого этажа ребенка в Петербурге.

Фото: Piter.TV