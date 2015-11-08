ЗСД Петербурга временно перекроют для водителей с 25 по 29 сентября

Все из-за дорожных работ.

С 23:00 25 сентября до 06:00 26 сентября закроют съезд с ЗСД на Благодатную улицу при движении с севера. С 22:00 27 сентября до 06:00 29 сентября ограничат движение на съезде с магистрали на Скандинавское шоссе. Об этом предупредили в пресс-службе ЗСД.

С 22:00 28 сентября до 06:00 29 сентября будет закрыт съезд с ЗСД на набережную Макарова (проспект Крузенштерна) при движении с северной части дороги. В эти же сроки перекроют съезд на Витебскую развязку при движении с севера на юг.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и следить за информацией на дорожных знаках и табло.

Ранее сообщалось, что на развитие ЗСД Петербург потратит свыше 7,8 млрд рублей в 2026-2028 годах.

Фото: Piter.TV