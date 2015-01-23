На развитие ЗСД Петербург потратит свыше 7,8 млрд рублей в 2026-2028 годах

Средства направят в рамках государственной программы "Экономическое и социальное развитие территорий Петербурга".

На развитие Западного скоростного диаметра в Петербурге выделят в 2026-2028 годах более 7,8 млрд рублей. Об этом пишет 25 сентября телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на городской проект закона о бюджете на следующий год и плановый период следующих 2 лет.

Средства направят в рамках государственной программы "Экономическое и социальное развитие территорий Петербурга" с целью поддержания и усовершенствования инфраструктуры ЗСД.

Кроме того, планируется выделить на возведение дорог в Кронштадте примерно 2,17 млрд рублей.

Фото: Piter.TV