На развитие ЗСД Петербург потратит свыше 7,8 млрд рублей в 2026-2028 годах
Сегодня, 10:43
Средства направят в рамках государственной программы "Экономическое и социальное развитие территорий Петербурга".

На развитие Западного скоростного диаметра в Петербурге выделят в 2026-2028 годах более 7,8 млрд рублей. Об этом пишет 25 сентября телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на городской проект закона о бюджете на следующий год и плановый период следующих 2 лет. 

Средства направят в рамках государственной программы "Экономическое и социальное развитие территорий Петербурга" с целью поддержания и усовершенствования инфраструктуры ЗСД. 

Кроме того, планируется выделить на возведение дорог в Кронштадте примерно 2,17 млрд рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бюджет петербурга, зсд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

