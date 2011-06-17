В Пушкинском районе Петербурга построят крупный индустриальный парк New Look

Компания "Прайм Девелопмент" инвестирует сотни миллионов в новый индустриальный парк.

Компания "Прайм Девелопмент" строит индустриальный парк New Look на территории 83 га во второй линии Московского шоссе в Шушарах, Пушкинский район Санкт-Петербурга. Об этом журналистам в кулуарах делового завтрака BestBreakfast рассказал генеральный директор компании Сергей Чернобривец.

Первый этап проекта охватывает 30 га, из которых 25 га будут продаваться будущим резидентам для самостоятельного строительства производственных объектов. В рамках второй очереди на 5 га планируется строительство зданий формата light industrial.

Генеральный директор "Прайм Девелопмент" Сергей Чернобривец сообщил, что проект полностью вышел из бумажной стадии: готова проектная документация по инженерным коммуникациям, ведется строительство дорог и сетей. К середине 2026 г. все коммуникации будут введены в эксплуатацию.

Инвесторы проекта — "Прайм Девелопмент", "Ортхаус Трейлерс Рус" и турецкая компания Ideal Logistics — вложили около 400 млн руб. только в инфраструктуру, не считая стоимости земли. Эксперты отмечают рост конкуренции в сегменте индустриальных парков и сложности с платежеспособным спросом на объекты.

Ранее сообщалось, что более тысячи домов в Ломоносовском районе могут снести ради фонтанов Петергофа.

Фото: freepik